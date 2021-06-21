Жители Кузбасса побывали в гостях у динозавра. Фото: АПК.

На поляне праздников в селе Шестаково состоялось открытие Межрегионального фестиваля-конкурса народного творчества «В гостях у динозавра», посвященный 300-летию Кузбасса. Гости фестиваля побывали на раскопках и увидели находки палеонтологов, сделанные именно в этих местах.

Также в фестивале приняли участие творческие коллективы, ремесленники. Гости праздника установили рекорд Кузбасса, образовывали в честь юбилея 300-метровый «Ручеек дружбы».

Главными героями мероприятия стали ростовые куклы динозавры в рамках проекта «Палеонтологический десант динозавров». Также работала ярмарка «Кладовая ремесел», проходили мастер-классы по изготовлению сувениров, на «Экоподворьях» предлагали попробовать национальные блюда.

Кроме того, желающие могли посетить музейную экспозицию, где представлен скелет пситтакозавра сибирского, который обитал 130 миллионов лет назад на территории Кузбасса. Еще одним событием дня стало открытие первой в России передвижной выставки скелетов динозавров и уникальных находок Шестаковского комплекса «ПРОдинозавров».

Для детей работали аттракционы, игровые и арт-площадки «Динозаврия», квест «В поисках динозавра». Также выступили столичные кавер-группы «Поющие динозавры» и музыкант Руслана Манина, который представил шоу-программу Accordance show. Все завершилось световым шоу и салютом.