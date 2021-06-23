В Кузбассе продавщища задержала грабителя-рецидивиста

В Анжеро-Судженске 41-летняя продавец магазина задержала мужчину, напавшего на неё с ножом возле кассы. Она сама позвонила в полицию и рассказала о случившемся.

Как выяснилось в ходе расследования происшествия, ранее судимый 56-летний местный житель попытался взять деньги из кассы торговой точки, используя для этого складной нож. Грабитель приставил его к горлу женщины и потребовал отдать выручку.

Женщина не испугалась, сумела выбить «перо» из рук нападавшего, повалила того на стеллаж и позвала на помощь. Двое мужчин откликнулись на просьбу и помогли удержать преступника до прибытия полиции.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Грабителю грозит до 10 лет лишения свободы.