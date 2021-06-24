В Кузбассе 10 школ вошли в топ-100 лучших школ России по версии RAEX. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Агентство РАЭКС-Аналитика составило рейтинг, в который вошли 100 лучших школ России по нескольким направлениям. В их число вошли и 10 школ Кемеровской области. Министерство образования Кузбасса уточнило, что при составлении рейтинга учитывалась успешность поступления выпускников школ в самые авторитетные вузы страны. Кузбасские школы в числе лучших общеобразовательных организаций естественно-математического и инженерно-технического направлений подготовки.

В списке четыре кемеровских учреждения: Городской классический лицей, школа №92 с углубленным изучениям отдельных предметов, школа № 93 с углубленным изучением отдельных предметов, Губернаторский многопрофильный лицей-интернат. В Анжеро-Судженске гимназия № 11. В Юрге лицей города. В Таштаголе школа № 9. В поселке Плотниково Губернаторская кадетская школа-интернат МЧС. Отметим, что в Новокузнецке лицей №84 имени В.А. Власова и междуреченский лицей №20 имеют статус базовых школ Российской академии наук.