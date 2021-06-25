В Кемерове изменится схема движения трамвая №3. Фото: 2gis.ru/kemerovo.

С 1 июля трамвай №3 изменит схему движения в Кемерове. Горадминистрация сообщает, что изменения внесли по просьбам горожан. Нововведения будут действовать три месяца и носят экспериментальный характер.

Трамвай №3 будет следовать по маршруту:

в прямом направлении: остановка «ТЭЦ Кировского», ул. 40 лет Октября, ул. Тельмана, Нарымское шоссе, ул. Сурикова, ул. Суворова, ул. Милицейская, ул. Рутгерса, Логовое шоссе, Кузнецкий мост, просп. Кузнецкий, просп. Ленина, ул. Дзержинского, ул. Ноградская, остановка «КЭМЗ»;

в обратном направлении: остановка «КЭМЗ», просп. Кузнецкий, Кузнецкий мост, Логовое шоссе, ул. Рутгерса, ул. Милицейская, ул. Суворова, ул. Сурикова, Нарымское шоссе, ул. Тельмана, ул. 40 лет Октября, остановка «ТЭЦ Кировского».