В Новокузнецке осудили pиeлтopа за мошенничества на 35 миллионов рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новокузнецке суд вынес приговор pиeлтopу, который продавал квартиры, принадлежавшие городу. Прокуратура по Кемеровской области сообщает, что с 2015 по 2018 год мужчина действовал в составе организованной группы во главе с бывшим начальником управления по учету и приватизации жилых помещений администрации Новокузнецка.

Уточняется, что было похищено 29 квартир из муниципального жилищного фонда. В результате бюджету города нанесен ущерб в 35 миллионов рублей.

Бывший чиновник уже осужден к 5,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Риелтору назначили наказание в виде 4,5 года колонии общего режима. Также с осужденных взыскали сумму нанесенного ущерба.