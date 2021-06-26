В Кузбассе начался Первый международный шахтерский Сабантуй

Фото: Всемирный конгресс татар

Мероприятие рассчитано на два дня - субботу и воскресенье. Площадками празднества стали деревня Кабаново в Крапивинском муниципальном округе и город Кемерово. Оно посвящено юбилею начала промышленного освоения региона и проводится по договоренности губернатора Кузбасса Сергея Цивилева и президента Татарстана Рустама Минниханова.

Гостями на сабантуе стали более 100 ветеранов шахтерского труда из России, Украины, Кыргызстана, Казахстана и Киргизии. Кроме того, в Кузбасс приехали 350 артистов из Татарстана.

Перед началом праздничных мероприятий делегация Татарстана возложила цветы к памятнику шахтерам в Кемерове.

- Сабантуй в нашем регионе из красочного национального праздника вырос в серьезную и очень доброжелательную площадку межнационального общения. Теперь шахтерский Сабантуй будет проходить ежегодно, - сообщил Сергей Цивилев.

26 июня в деревне Кабаново пройдут традиционные конные скачки В 12 заездах выступят около 100 скакунов из Гурьевского, Топкинского, Крапивинского, Промышленновского и Ленинск-Кузнецкого муниципальных округов, а также представители Новосибирской области.

Любители национальных культур смогут продегустировать национальные блюда, а мастера декоративного творчества представят изделия на ярмарке. Создать хорошее настроения помогут мастера музыкальных и танцевальных искусств из Татарстана и Кузбасса..

Празднование продолжится в воскресенье, 27 июня, на Московской площади в Кемерове.