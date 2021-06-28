В Кемерове огромные черные тараканы захватили многоэтажку. Фото: «Кузбасс Онлайн».

В Кемерове жительница дома № 8а по Пионерскому бульвару сообщила о нашествии огромных черных тараканов, которые захватывают крыльцо подъезда. Также отметила, что пожилые соседки уже три года кормят подвальных кошек, но не убирают остатки еды. Кошек домой забирать не хотят и поддерживают антисанитарные условия. Об этом горожанка написала на цифровой платформе «Кузбасс Онлайн».

Кемеровчанке ответили, что два раза в месяц проводят дезинсекционные мероприятия в подвале. Очередную обработку производили 17 июня. Отметили, что дворовая территория в удовлетворительном санитарном состоянии.

Добавили, что контроль за соблюдением требований к содержанию общего имущества и привлечению к ответственности нарушителей возложен на ГЖИ Кузбасса. Надзор за исполнением требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия возложены на Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово.