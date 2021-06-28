В Новокузнецке отремонтировали старейшую школу за 225 миллионов рублей. Фото: АПК.

В Новокузнецке отремонтировали школу №12 имени Героя Советского Союза Семена Александровича Черновского. Областная администрация сообщает, что одно из старейших зданий было построено в 1933 году. В капремонт и оснащение общеобразовательного учреждения вложили почти 225 миллионов рублей.

Губернатор Кузбасса отметил, что почти 700 учеников вернутся в обновленную школу 1 сентября. В учреждении заменили стропильную систему, обрешетку и покрытие кровли, системы отопления, канализации и вентиляции, отремонтировали фасад, заменили окна, оснастили современной системой видеонаблюдения, установили АПС с системой речевого оповещения. Также обновили спортзал, лабораторию робототехники, профессиональную студию для съемок, благоустроили пришкольную территорию.

С начала 2019 в Кузбассе в рамках нацпроекта «Демография» построили 5 новых школ, до конца юбилейного года построят еще 9. Параллельно ведут капитальный ремонт школ. Для этого в регионе создана губернаторская программа «Моя новая школа» — по ней обновили уже 21 школу, еще 7 преобразятся до конца 2021 года. Проект каждой из них подготовлен совместно с родителями и учениками.