Мэрия Новокузнецка незаконно выплатила на реконструкцию «Коммунара» 200 миллионов рублей. Фото: Прокуратура кемеровской области.

В Новокузнецке заключили государственный контракт по реставрации кинотеатра «Коммунар». Прокуратура по Кемеровской области сообщает, что выявила нарушения, так как мэрия города выплатила подрядчикам 200 миллионов рублей, которые не были предусмотрены.

Областной прокурор обратился в суд, придявив иск министерству строительства Кузбасса, ГАУК «Новокузнецкий театр кукол «Сказ», ООО «Век-Строй» и потребовал признать недействительными дополнительные соглашения об установлении аванса, а также обязал возвратить перечисленные средства. Исковое заявление находится на рассмотрении Арбитражного суда Кемеровской области.