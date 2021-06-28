Почти 76 тысяч доз вакцины от коронавируса поступило в Кузбасс. Фото: АПК.

В Кузбасс на выходных поступило 75 900 доз противокоронавирусной вакцины. Об этом сообщили в областной администрации. Региональный Минздрав отметил, что вакцина в необходимом объеме есть во всех муниципалитетах.

Зампредседателя правительства Алексей Цигельник рассказал, что за прошлую неделю в регионе вакцинировали 53 924 человека, в основном это люди трудоспособного возраста. Добавил, что снизилось заражение среди населения старше 60 лет, но 30 человек, которые умерли от COVID-19 за последнюю неделю, — пенсионеры.

С начала вакцинации в Кузбассе, первой аппликацией были вакцинированы 376,1 тысяча человек, прививку со вторым компонентом поставили 269,9 тысяч человек, что составляет 21,8% от общего числа населения, подлежащего вакцинации.