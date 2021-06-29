В Кемерове началось строительство нового пешеходного моста через Искитимку. Фото: СГК Кузбасс

В Кемерове начали строительство новой теплотрассы. В Кузбасском филиале СГК сообщили, что на опорах по обе стороны реки, которые уже готовы, смонтируют пешеходный мост через Искитимку. Также отметили, что дизайн-макет уже разработан.

В СГК добавили, специалисты укладывают четере специальных металлических футляров. а после в них проложат прямой и обратный трубопроводы, их диаметр составляет 1000 и 600 мм. Для монтажа требуется сверхмощный подъемный кран, так как вес каждого футляра 34 тонны, а длина 52 метра.