Сергей Цивилев утвердил даты мероприятий, посвященных 300-летию Кузбасса. Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Губернатор Кузбасса подписал распоряжение «О проведении мероприятий, посвященных 300-летию образования Кузбасса», в котором приведен перечень событий юбилейной недели. В период с 6 по 10 июля. Документ опубликован в электронном бюллетене Правительства Кузбасса.

Отметим, что проведение мероприятий будет организовано с соблюдением противоэпидемических требований. Так 6 июля в Кемерове состоится торжественный прием «Кузбасс 300. Объединяя нас». С 6 по 10 июля пройдет юбилейная неделя праздничных мероприятий в городах Кузбасса. 10 июля в Кемерове будет фестиваль национальных культур «Хоровод дружбы», также в Кемерове и Новокузнецке пройдут праздничные концерты звезд российской эстрады «Кузбасс 300. Объединяя нас». Кроме того, в Белове, Кемерове, Киселевске, Новокузнецке, Ленинске-Кузнецком, Прокопьевске жители будут наблюдать воздушный показ авиационной группы «Стрижи». Завершится празднование праздничным салютом во всех муниципалитетах региона.