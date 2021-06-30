В Кузбассе женщина взыскала алименты с бывшего супруга на свое содержание. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Мариинске женщина обратилась в суд подала иск на бывшего мужа о взыскании алиментов на свое содержание. В пресс-службе Мариинского городского суда сообщили, что супруги развелись после полутора лет совместной жизни. Незадолго до развода у них родился ребенок. В данный момент женщина не может трудоустроиться из-за малолетнего возраста ребенка. Из-за тяжелого материального положения она попросила ежемесячно взыскать с бывшего мужа алименты в размере пяти тысяч рублей до достижения ребенком возраста трех лет.

Мужчина стала возражать, объясняя тем, что уже выплачивает алименты на содержание ребенка в размере 1/4 части доходов ежемесячно. Его заработная плата составляет около 25 тысяч рублей, остается небольшая сумма для проживания, а также он арендует жилье.

Суд указал, что с нормами семейного законодательства супруги обязаны материально поддерживать друг друга. Также отмечено, что суд находит несостоятельным довод мужчины о том, что он арендует жилье, так как это не освобождает от обязанности по уплате алиментов.

В результате суд частично удовлетворил требования и взыскал с мужчины в пользу бывшей жены алименты на ее содержание в размере трех тысяч рублей ежемесячно до достижения ребёнком возраста трех лет.