В Минздраве Кузбасса рассказали о процедуре получения медотвода от вакцинации. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр здравоохранения Кузбасса Михаил Малин сообщил о процедуре получения медицинского отвода от вакцинации против коронавируса. Об этом он рассказал в своем instagram аккаунте.

Михаил Малин отметил, что вакцинация действенная противоэпидемическая мера. В Кузбассе накануне поставлен рекорд по количеству вакцинировавшихся. 29 июня привились от COVID-19 более 16,5 тысяч человек, в том числе работники здравоохранения, образования, промышленных предприятий.

Перед вакцинацией измеряют температуру тела, артериальное давление, пульсоксиметрию, также происходит сбор эпидемиологического анамнеза. Вакцинация не может быть проведена в случаях хронических заболеваний, тогда решение принимается после консультации с врачом. Если противопоказания к прививке против COVID-19 подтверждены, участковый врач зафиксирует медотвод и выдаст соответствующую справку.

Всего в регионе первую прививку от коронавируса сделали 407 305 кузбассовцев, вторую – 277 823 человека. Прививку поставил 148 901 человек старше 60 лет.