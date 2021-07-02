В Кемерове возбудили уголовные дела о подделке документов на строительство детсада. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кемерове прокуратура рудничного района провела проверку соблюдения законодательства при реализации национальных проектов. Возбуждено три уголовных дела «Подделка и использование заведомо поддельных документов».

Прокуратура Кемеровской области сообщает, что в 2020 году в рамках исполнения мероприятий национального проекта «Демография» был заключен муниципальный контракт на строительство детского сада на 74 места.

Для заключения договора организация предоставила требуемое обеспечение обязательств - банковскую гарантию на 40 миллионов рублей, а также копию договора на проведение ремонтных работ на 59 миллионов рублей. Установлено, что при проведении торгов банковская гарантия и договор были поддельными.

Прокурор направил материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. Ход и результаты расследования уголовного дела контролируются прокуратурой.