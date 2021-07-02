Фильм о Кузбассе снимут журналисты из Германии. Фото: АПК.

Состоялось совещание о перспективах развития сотрудничества между Кузбассом, Германией и Австрией, которое провел Сергей Цивилев. В областной администрации отметили, что представители немецких и австрийских компаний и торговых ведомств находятся в регионе с рабочим визитом.

«В этом году мы отмечаем 300-летие Кузбасса, но также эту дату можно назвать началом сотрудничества нашего региона и Германии, когда Даниил Готлиб Мессершмидт в начале июля 1721 года прибыл в город Кузнецк, а в августе описал огнедышащую гору в 25 километрах от города. Это сотрудничество продолжается до сих пор, в Кузбассе успешно работают такие компании, как «Либхерр», концепция зданий строящегося культурного кластера была разработана совместно с австрийским архитектурным бюро», — сказал губернатор Сергей Цивилев.

В ходе совещания Маттиас Шепп подчеркнул, что Германия верит в российский рынок, немецкий бизнес планирует развивать взаимовыгодное сотрудничество, а Томас Шпацир отметил, что многие австрийские компании заинтересованы в сотрудничестве с Кузбассом, в частности, в плане развития курорта «Шерегеш».

Глава региона поддержал предложение от коллег из Германии, которые планируют снять фильм о Кузбассе. Сергей Цивилев пообещал всестороннюю помощь в его подготовке со стороны правительства Кузбасса.