В Кемерове появятся автобусы с валидаторами. Фото: Instagram/ilyaseredyuk.

В Кемерове в ближайшие дни на линию выйдут новые автобусы. В них начали устанавливать валидаторы для безналичной оплаты проезда. Об этом сообщил глава города Илья Середюк в традиционном обзоре «Кемерово. Неделя».

Мэр уточнил, что идет пуск и наладка нового оборудования. В планах оснастить весь подвижной состав валидаторами, для того, чтобы в полной мере заработала безначальная оплата проезда. Кроме того, новую партию автобусов запустят по 51 маршруту. Также работу восстановит автобус № 23, данный маршрут не получалось наладить из-за технических сложностей.