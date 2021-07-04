МЧС Кузбасса призвали жителей не купаться в неположенных местах. Фото: МЧС Кузбасс.

В регионе установилась жаркая погода, сотрудники МЧС Кузбасса предупредили жителей о правилах безопасности на воде. Отметили, что к несчастным случаям приводят беспечность населения и купание детей без присмотра взрослых. В ведомстве не рекомендуют купаться в водоемах до официального открытия купального сезона.

Специалисты сообщают, что запрещено купаться в местах, где выставлены аншлаги с запрещающими знаками и надписями, запрещено подплывать к катерам и лодкам, также прыгать в воду с плавсредств, причалов, сооружений, не приспособленных для этого.

Напомним, за нарушение требований безопасности граждане могут понести административную ответственность.