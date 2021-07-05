В Кемерове мужчина пострадал при катании на плюшке по Томи. Фото: ВКонтакте/inc_kuzbass.

В Кемерове 4 июля на реке Томь произошел инцидент, в результате которого пострадал мужчина. О происшествии сообщили жители в соцсетях. По словам очевидцев, на лодочной станции «Чайка» при катании на плюшке пострадал мужчина. Катер столкнулся с другим катером проката плюшки.

Отметим, что отдыхающий серьезно пострадал, прибывшие медики реанимировали его. На кадрах с места ЧП видно, что на берегу работали сотрудники спецслужб. Выясняются подробности происшествия.