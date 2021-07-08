В Кемерове пропал 30-летний мужчина. Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт" Кузбасс.

В Кемерове ищут пропавшего жителя. 30-летний Александр Маркеев ушел из дома в неизвестном направлении 4 июля. Волонтеры «Лиза Алерт Кузбасс» уже разместили ориентировку и объявили о розыске.

Рост пропавшего - 170 сантиметров, у него худощавое телосложение, волосы черные и серые глаза. На нем были зеленая майка, темно-синие спортивные штаны, черные кроссовки.

Кто что-либо знает о местонахождении пропавшего мужчины, сообщите об этом по телефону: 8-800-700-54-52 или 112.