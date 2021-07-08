В Кузбассе посещение театров и музеев временно станет бесплатным в честь 300-летия. Фото:kemdrama.ru.

В Кузбассе посещение государственных учреждений культуры и искусства временно станет бесплатным. Данное распоряжение в правительстве региона приняли в рамках празднования 300-летия. Бесплатное посещение будет действовать для всех категорий граждан 10 июля.

Кроме того, власти рекомендовали муниципалитетам, чтобы их жители также могли посетить муниципальные учреждения культуры бесплатно. Документ подписал 6 июля первый заместитель губернатора Кузбасса Вячеслав Телегин.