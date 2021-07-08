Названы территории Кузбасса, где выявили 176 новых случаев коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 8 июля.

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 176 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Кемерове - 37 зараженных. В Новокузнецке - 30 заболевших. В Междуреченске - 20. В Мысках - 15 человек. В Юрге - 14. В Осинниках - 10. Восемь - в Березовском. По семь - в Белове и Ленинске-Кузнецком. Шесть - в Киселевске. Четыре - в Анжеро-Судженске. По три - в Калтане, Прокопьевске, Промышленновском МО и Яшкинском МО. Два - в Новокузнецком МР. По одному - в Краснобродском, Кемеровском МО, Ленинск-Кузнецком МО и Топкинском МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 41 481 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 38 911 выздоровели, 859 скончались, 8 789 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.