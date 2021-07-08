В Кузбассе открыты 34 пляжа и 53 места массового отдыха у воды. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кузбассе открыли 53 места массового отдыха у воды и 34 пляжа. ГУ МЧС Кузбасс сообщает, что предварительно водолазы исследовали дно. Также зона для купания ограждена буйками и на каждом пляже дежурят спасатели.

Жителям напомнили, что в целях безопасности купаться и отдыхать у воды нужно только на санкционированных пляжах и местах отдыха. Также стоит помнить о том, что не следует нырять в незнакомых местах, заплывать за буйки. Кроме того, опасно купаться в нетрезвом состоянии.