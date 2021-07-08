Как изменилось отношение общества к местным производителям

Россияне пересмотрели свой подход к покупке продуктов питания. Тенденции очевидны: клиентская база сервисов доставки продовольствия увеличилась, по различным оценкам, на 25-45%. При этом изменились и предпочтения покупателей. Все больше семей делают выбор в пользу покупки продуктов у местных производителей и фермеров. Учитывая эти тенденции, мы провели небольшой анализ, пообщались с поставщиками и покупателями и делимся выводами.

Местные продукты питания - это продукты, выращенные в географическом регионе, который можно считать местным для вашего конкретного региона. Продукты местного производства чаще всего можно найти на фермерских рынках, ярмарках выходного дня и даже в обычном продуктовом магазине. С ростом цифровизации общества появились и специализированные платформы, такие как запущенный Россельхозбанком в 2020 году маркетплейс фермерской продукции Своё Родное. На площадке уже более 2000 фермеров из 70 регионов страны, представлены 10 000 позиций натуральных фермерских продуктов, и эти цифры постоянно растут.

Продукты местного производства приносят пользу для здоровья и окружающей среды. Кроме того, покупка продуктов местного производства поддерживает региональную экономику.

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