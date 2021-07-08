Россельхозбанк: россияне предпочитают совместно распоряжаться семейным бюджетом

Эксперты РСХБ отмечают, что почти каждая вторая семья в России ведет учет всех расходов и доходов семьи на регулярной основе. Более трети опрошенных сводит «дебет с кредитом» периодически, например, при планировании дорогостоящей покупки.

При этом 52% участников не имеют семейных накоплений. Общая финансовая «подушка безопасности» есть у 40%, а в семьях 7,4% опрошенных каждый из супругов имеет свои сбережения.

Самой популярной моделью семейного бюджета является совместный бюджет. Такой вариант выбрали 75% опрошенных россиян. 18% предпочитают вести смешанный бюджет. Раздельный бюджет лишь 6,5% участников. Роль главного бухгалтера в семье в большинстве случаев выполняет жена (54%).

«С ростом финансовой грамотности в обществе все больше людей начинают осознавать необходимость управления финансами. Более того, сейчас банки предлагают множество инструментов для удобного учета расходов и доходов, а также более быстрого совместного накопления средств», - отметила руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания Россельхозбанка Юлия Деменюк.

Опрос проводился в начале июня. В нем приняли участие около одной тысячи россиян в возрасте от 18 до 65 лет во всех регионах страны.

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