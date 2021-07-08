В Кемерове ограничат проезд и парковку во время празднования 300-летия. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кемерове 10 июля основные мероприятия пройдут на Московской площади в честь 300-летия Кузбасса. В ЦОДД Кемерова сообщили, что в целях безопасности дорожного движения с 16.00 до 0.00 будет запрещен съезд автотранспорта с Кузбасского моста на проспект Притомский. Уточняется, что в это же время на Притомском ограничат движение на участке от проспекта Октябрьского до улицы Волгоградской. Будет разрешено только движение пешеходов по данному участку.

Кроме того, в районе проведения мероприятий ограничат парковку транспорта на проспектах Притомский и Московский, на улице Волгоградская с 9 июля с 20.00 до 00.00 11 июля. Также парковку запретят по улице Терешковой на подъездах к Кузбасскому мосту 10 июля с 16.00 до 0.00. Добавили, что нарушителей будут эвакуировать на парковку у ТЦ «Променад - 3».