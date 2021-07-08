В Кузбассе житель не желал разводиться и запер жену с ребенком в квартире. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе 29-летний житель Киселевска предстанет перед судом. Следком Кузбасса сообщает, что мужчину обвиняют в незаконном лишении человека свободы.

Инцидент произошел, когда мужчина приехал с вахты. Тогда он пришел в квартиру, где прежде проживал со своей супругой, с которой сбыли на стадии развода, и малолетним ребенком.

Утром жена с ребенком вернулись домой, тогда он закрыл их в квартире, а ключи оставил у себя. Пригрозил, что, если они попытаются сбежать, применит насилие. Женщина попыталась открыть входную дверь, тогда он ударил ее в голову осколком стекла.

Запертой женщине позвонила ее мама, дочь успела сообщить, что ее удерживают в квартире. После этого супруг забрал ее сотовый. Родительница вызвала сотрудников полиции, которые освободили потерпевших. Мужчину заключили под стражу. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.