Интеллектуальная система видеонаблюдения улучшит сервис в салонах Tele2

Фото: Tele2.

Мобильный оператор Tele2 совместно с проектным офисом развития технологий «Ростелекома» внедрил интеллектуальную систему видеонаблюдения за розницей. В салонах связи оператор установил камеры с модулем видеоаналитики и встроенными детекторами объектов, которые распознают информацию в видеопотоке в режиме реального времени. Используя технологию компьютерного зрения, данные анализирует видеосервер на базе облачной платформы eVision.

Система интеллектуального видеонаблюдения позволяет внедрить новые процессы контроля качества работы розничной сети. Например, она поможет настроить удобный для посетителей режим работы торговой точки, определить частоту посещения салона и сформировать индивидуальное предложение для клиента.

Уже на этапе пилота использование умной видеоаналитики в пилотных салонах конвертировалось в увеличение показателей удовлетворенности клиентов, а также в рост продаж – в салонах с внедренной инновацией он составил как минимум 5%. Инновационное решение усилит контроль и безопасность в салонах связи Tele2, усовершенствует бизнес-процессы для улучшения качества клиентского сервиса, отмечают в компании.