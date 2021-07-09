В Кузбассе руководство муниципального образования задолжало поставщикам более 38 миллионов рублей

Фото: Прокуратура Кемеровской области.

В Березовском прокуратура проверила исполнение законодательства, которое регламентирует оплату исполненных государственных и муниципальных контрактов. Об этом сообщила прокуратура Кемеровской области.

Установлено, что органы местного самоуправления и коммерческие организации заключили между собой муниципальные контракты на поставку продуктов питания, оборудования для коммунального хозяйства и содержание дорог. Условия контракта были полностью исполнены, но муниципалитет не оплатил в установленный срок поставленный товар. В результате перед поставщиками образовалась задолженность в размере более 38 миллионов рублей.

Главе муниципального образования прокуратура внесла представление с требованием о незамедлительном погашении задолженности. После этого долг перед коммерческими организациями полностью погасили.