Кузбассовцы могут сдать пластиковые карты на переработку в банкоматах Сбербанка

В банкоматах Сбербанка появилась новая услуга: теперь если у карты истек срок годности, устройство предложит ее отправить на переработку. При согласии клиента карта останется в банкомате, после чего отправится на утилизацию. Если клиент авторизовался бесконтактно, то потребуется завершить обслуживание и вставить карту в банкомат, чтобы сдать её на переработку. На сегодня в Кузбассе функционирует 79 таких банкоматов. Больше всего в Новокузнецке - 43, в Кемерове их 22, остальные в других городах Кузбасса. Пока что они принимают на утилизацию только карты Сбербанка.

Новая услуга появилась в рамках ESG-повестки (environmental, social and governance - окружающая среда, социальные обязательства и управление), которой придерживается Сбербанк.

- Так мы интегрируем критерии устойчивого развития в повседневную деятельность и стимулируем клиентов к ответственному поведению. СберБанк, услугами которого пользуются более 100 млн человек, обладает уникальными возможностями по сбору карт в переработку, и я уверен, что наша инициатива внесет огромный вклад в утилизацию пластика по всей стране, - сказал заместитель Председателя Правления Сбербанка Сергей Мальцев.

По данным Банка России, сейчас жители страны имеют на руках около 300 миллионов банковских карт. Когда у карт истекает срок действия, люди обычно выбрасывают их вместе с бытовым мусором. Но пластиковые карты сделаны из ПВХ (PVC-3) - сложного вида пластика, который невозможно перерабатывать вместе с другими пластиковыми изделиями, поскольку это может вывести из строя дорогостоящее оборудование. Поэтому собирать их необходимо отдельно.

Партнерский материал.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015.