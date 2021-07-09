В Кузбассе погибли две женщины при пожаре Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Осинниках 8 июля в частном доме случился пожар. После тушения обнаружили тела 62-летней женщины и ее 44-летней племянницы. Следком Кузбасса сообщает, что проводит доследственную проверку.

Предварительно установлено, что женщины вдвоем проживали в доме, в котором имелось печное отопление. Соседи видели, что хозяйки днем растапливали печь, а вечером обнаружили, что дом загорелся, и вызвали сотрудников МЧС. Когда спасатели ликвидировали возгорание, они обнаружили тела женщин. Предварительная причина пожара неосторожное обращение с огнем. В настоящее время устанавливают все обстоятельства случившегося, причину смерти женщин. По результатам примут процессуальное решение.