«Стрижи» провели тренировку над Кемеровом

Фото: Надежда БОЙКОВА,

Гул, раздавшийся над Кемеровом в 17.00 пятницы, 9 июля, заставил многих горожан бросить свои дела и устремиться на улицу, крышу или хотя бы на балкон: авиагруппа высшего пилотажа «Стрижи», начала тренировку своего завтрашнего выступления. Горожане активно выкладывают фото и видео тренировки в социальные сети.

Фото: Ксения ГОРДИЙЧУК

Впечатляющее зрелище продолжалось полчаса. В течение 30 минут «Стрижи» выполняли фигуры и развороты. Любопытно, что птицы на гул самолетов не реагировали, зато всю тренировку сопровождала какофония автомобильных сигнализаций, которые не выдерживали звуковой волны от полета истребителей.