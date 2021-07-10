Многокилометровые пробки сковали Кемерово из-за выступления «Стрижей»

Фото: скриншот. Фото: Екатерина САРДАКОВА

Увидеть выступление авиагруппы «Стрижи», которые сегодня выступали в Кемерове, захотели многие жители города. И к назначенному времени поспешили в центр города. Причем многие, вопреки просьбе городских властей, на личном автотранспорте. В итоге еще за полчаса до 17.00 на улицах Кемерова начался транспортный коллапс: многокилометровые пробки сковали улицы, которые вели в центр города: Логовое шоссе и Кузнецкий проспект, улицу Терешковой и проспект Шахтеров. Проблемы наблюдались и на проспектах Октябрьский и Ленина. Согласно данным сервиса Яндекс.Пробки затруднения в дорожном движении достигли восемь-девять баллов.

Многие горожане, просто не успели доехать до смотровых площадок. В итоге, после начала авиашоу, люди просто оставляли свои машины и выходили на ближайшее свободное место, чтобы увидеть впечатляющее зрелище. В смотровые площадки превратились оба моста, а также городские пляжи.

Когда «Стрижи» улетели, автомобили начали разъезжаться, однако и на данный момент на городских улицах наблюдаются шестибалльные транспортные заторы.