Видео: в Кемерове прогремел праздничный салют в честь 300-летия Кузбасса

В небо выпустили несколько сотен залпов. Фото: Екатерина САРДАКОВА

300-летие региона в Кемерове, впрочем как и в других муниципалитетах Кемеровской области, завершилось праздничным салютом. Он стал красивой точкой в праздновании юбилея региона.

В областном центре праздничный фейерверк запускали с нового места - с набережной у Московской площади. Его было хорошо видно из разных точек города, в том числе с Кузбасского моста, где также собралось немало зрителей.

Праздничным слютом любовались несколько тысяч человек. Фото: Екатерина САРДАКОВА

Яркий, красочный салют продолжался восемь минут. За это время в небо были выпущены более семи сотен залпов, которые в небе раскрывались астрами, георгинами, хризантемами или сердцами и падали на зрителей звездным дождем.

Фейерверк прогремел возле новой Московской площади. Фото: Екатерина САРДАКОВА

Добавим, что Московская площадь местом проведения салюта стала не впервые: в 2020 году здесь прогремел фейерверк, посвященный 75-летию Великой Победы.