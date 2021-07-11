В Кемерове эвакуировались из-за пожара более 50 человек. Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ

В Кемерове 10 июля случился пожар на проспекте Ленина,130 в девятиэтажном доме. ГУ МЧС Кузбасса сообщили, что о возгорании сообщили жители дома в пожарную охрану в 16.49.

На момент прибытия первых пожарных шел дым из окна квартиры на второе этажа. До прибытия сотрудников из дома самостоятельно эвакуировались 45 человек. Специалисты в составе звена газодымозащитной службы провели разведку. Спасатели спустили по лестничным маршам 8 человек. Пожар ликвидировали. В результате обгорели мебель и вещи б/у. Площадь пожара 12 12 квaдpaтныx мeтpoв.