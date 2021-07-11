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Общество11 июля 2021 7:46

Названы территории Кузбасса, где выявили 195 новых случаев коронавируса

В лидерах - крупные города
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 11 июля.

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 11 июля.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 195 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Кемерове - 39 зараженных. В Новокузнецке - 33 заболевших. В Междуреченске - 20. В Ленинске-Кузнецком – 18, В Мысках - 17 человек. В Киселевске – 14, В Белове – 12. Восемь – в Анжеро-Седженске. Шесть – в Кемеровском МО. По пять – в Березовском и Калтане. Четыре – в Прокопьевске. Три – в Новокузнецком МР. По два – в Осинниках и Промышленновском МО. По одному – в Краснобродском, Тайге, Мариинском МР, Прокопьевском МО, Топкинском МО, Юргинском МО и Яшкинском МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 42 045 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 39 402 выздоровели, 874 скончались, 10 305 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.