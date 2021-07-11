Губернатор рассказал историю уроженца Кузбасса, ставшего командиром «Стрижей». Фото: Instagram/sergey_tsivilev.

Сергей Цивилев рассказал историю уроженца Юрги, который является командиром «Стрижей». Об этом губернатор сообщил в Instagram.

С детства подполковник Денис Кузнецов грезил небом, он выучился в Краснодаре на военного-летчика и поступил на службу в авиацию. За время службы он полетал на разных самолетах: L-39, МиГ-29, МиГ-29СМТ, Як-130.

В 2006 году он узнал, что пилотажная группа «Стрижи» ищет летчика. Отбор сложный, но кузбассовцу удалось войти в состав пилотажной группы. По пути в аэропорт Кемерова ему удалось пролететь над родной Юргой.

Также Губернатор отметил, что если чего-то очень сильно хотеть и усердно трудиться, то можно покорить любые высоты.