На Кузбасс надвигаются дожди, грозы и град. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кузбассе 12 июля ожидается теплая погода, но местами возможны сильные дожди. Об этом сообщили синоптики Кемеровского гидрометцентра. Ночью температура воздуха +11…+16 градусов, а днем +25…+30 градусов местами +19…+24 градусов. Ветер будет дуть северо-восточный 3-8 м/с местами порывы 9-14 м/с. На юге региона местами кратковременные дожди, в горах местами сильные, местами грозы, град, туманы.

В Кемерове до восхода солнца температура составит +12…+14 градусов, а после восхода солнца +27…+29 градусов. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Будет переменная облачность, осадков не ожидается.