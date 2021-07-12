В Кузбассе жительница сходила за покупками и стала фигуранткой уголовного дела. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ленинске-Кузнецком в отношении 46-летней женщины завершили расследование уголовного дела. ГУ МВД по Кемеровской области сообщает, что жительница совершила преступление по статье «Кража». В полицию обратилась 38-летняя горожанка, которая сообщила, что с потерянной банковской карты пропало более 1 600 рублей.

Сотрудники установили и задержали 46-летнюю жительницу. Оказалось, что она нашла карту и расплачивалась ей в магазинах. Материалы уголовного дела направили в суд. Женщине грозит до шести лет лишения свободы.