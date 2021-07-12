Мэрия Кемерова расширила список мест, где навсегда запрещено продавать алкоголь

Мэрия Кемерова расширила список мест, где запрещено продавать алкоголь.
В Кемерове расширился список мест, на которых навсегда запрещено торговать алкогольной продукцией. Соответствующий документ опубликовали на официальном сайте администрации.
Постановление подписал Илья Середюк. Спиртное запрещено продавать на удалении в 40 метров от зданий, которые относятся к образовательным и медицинским организациям, и спортивным сооружениям.
Такие объекты расположены по следующим адресам:
Спортивные сооружения.
на проспекте Кузнецком, д. 2;
на улице Гагарина, д. 118;
на улице Волкова, д. 45;
на улице Соборной, д. 5а
на шоссе Промышленновском, 40.
Медицинские организации.
на проспекте Притомском, д. 11;
на проспекте Притомском, д. 7/1;
на переулке Щегловском, д. 12.
Образовательные организации.
на бульваре Строителей, 65;
на проспекте Комсомольском, 50;
на улице Дегтярева, 4;
на улице 1-я Заречной,7;
на проспекте Молодежном, 33а;
на проспекте В.В. Михайлова, 3;
на проспекте В.В. Михайлова, 3в;
на проспекте В.В. Михайлова, 5;
на проспекте Шахтеров, 105;
на улице Ворошилова, 6б;
на проспекте Ленина, 122в;
на улице Ноградской, 11;
на улице Ноградской, 18;
на улице Ноградской, 30;
на улице Леонова, 5а;
на улице Леонова, 11б;
на улице Инициативной, 18б;
на улице Инициативной, 31;
на улице Попова, 3а.