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Общество12 июля 2021 13:00

Мэрия Кемерова расширила список мест, где навсегда запрещено продавать алкоголь

Постановление подписал глава города
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Мэрия Кемерова расширила список мест, где запрещено продавать алкоголь.

Мэрия Кемерова расширила список мест, где запрещено продавать алкоголь.

В Кемерове расширился список мест, на которых навсегда запрещено торговать алкогольной продукцией. Соответствующий документ опубликовали на официальном сайте администрации.

Постановление подписал Илья Середюк. Спиртное запрещено продавать на удалении в 40 метров от зданий, которые относятся к образовательным и медицинским организациям, и спортивным сооружениям.

Такие объекты расположены по следующим адресам:

Спортивные сооружения.

на проспекте Кузнецком, д. 2;

на улице Гагарина, д. 118;

на улице Волкова, д. 45;

на улице Соборной, д. 5а

на шоссе Промышленновском, 40.

Медицинские организации.

на проспекте Притомском, д. 11;

на проспекте Притомском, д. 7/1;

на переулке Щегловском, д. 12.

Образовательные организации.

на бульваре Строителей, 65;

на проспекте Комсомольском, 50;

на улице Дегтярева, 4;

на улице 1-я Заречной,7;

на проспекте Молодежном, 33а;

на проспекте В.В. Михайлова, 3;

на проспекте В.В. Михайлова, 3в;

на проспекте В.В. Михайлова, 5;

на проспекте Шахтеров, 105;

на улице Ворошилова, 6б;

на проспекте Ленина, 122в;

на улице Ноградской, 11;

на улице Ноградской, 18;

на улице Ноградской, 30;

на улице Леонова, 5а;

на улице Леонова, 11б;

на улице Инициативной, 18б;

на улице Инициативной, 31;

на улице Попова, 3а.