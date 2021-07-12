В Промышленной загорелась подстанция: несколько населенных пунктов остались без электричества

В райцентре Промышленная произошло ЧП: на местной электроподстанции, которая обеспечивает электричеством населенные пункты района, произошло короткое замыкание с последующим дуговым перекрытием. Эпичное видео с места происшествия в редакцию «Комсомолки» прислали местные жители.

Потребители сразу 11 населенных пунктов, включая сам пгт Промышленная остались без электроэнергии. В списке также деревни Каменка и Подкопенная, поселок Иваново-Родионовск, села Краснинское, Уфимцево, Еремино, Морозово, Калинкино, Уфимцево, Лебеди. В настоящее время специалисты пытаются переподключить их на резервные линии электроснабжения. Также начаты работы по ликвидации происшествия, сообщили «КП»-Кемерово» в пресс-службе Кузбасского филиала Россети - Сибирь.