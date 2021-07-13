Названы территории Кузбасса, где выявили 205 новых случаев коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 13 июля. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 205 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Кемерове - 40 зараженных. В Новокузнецке - 37 заболевших. В Междуреченске - 24. В Мысках - 17 человек. В Осинниках - в 16. В Прокопьевске - 14. В Юрге - 14. В Тайге – 11. По шесть – в Калтане и Ленинске-Кузнецком. Четыре – в Белове. По три – в Новокузнецком МР, Топкинском МО и Яшкинском МО. По два – в Киселевске, Полысаеве и Юргинском МО. Один – в Анжеро-Судженске.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 42 451 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 39 757 выздоровели, 883 скончались, 10 386 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.