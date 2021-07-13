В Кузбассе началась проверка по факту загрязнения Томи. Фото: ВКонтакте/inc_kuzbass.

В районе деревни Славино очевидцы заметили загрязнение реки Томь. Соответствующее видео появилось в социальной сети. На кадрах видно, как из двух труб под водой происходят выбросы прямо в реку. Кроме того, пост прокомментировал департамент природных ресурсов. Отметил, что река Томь является объектом федерального надзора. Для жалобы на ее состояние нужно обратиться в Южно-Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора.

Прокуратура Кемеровской области сообщает, что организовала проверку исполнения требований природоохранного законодательства с привлечением специалистов. По результатам примут комплекс мер для устранения нарушений.