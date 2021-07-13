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Общество13 июля 2021 8:55

Мэрия Кемерова рассказала, почему площадь назвали именно «Московской»

Оказалось, что было учтено мнение школьников
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Мэрия Кемерова рассказала, почему площадь назвали именно «Московской».

Мэрия Кемерова рассказала, почему площадь назвали именно «Московской».

Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

Один из жителей Кемерова спросил в Instagram у мэра Ильи Середюка, почему площадь в городе назвали «Московской», а не «Кемеровской». Представители городской администрации пояснили, что активисты Российского движения школьников города выступили с данным предложением. Они уточнили, что название увековечит связь двух городов — Кемерово и Москвы.

Также Московская битва занимает особое место в истории Великой Отечественной войны, в которой сражались кемеровчане, воевавшие в составе 17 сибирских дивизий. Кроме того, в 71 образовательном учреждении Кемерова провели анкетирование среди школьников, в котором участвовали 35 060 респондентов. Большинство проголосовало за «Площадь Московскую». Добавили, что Притомский проспект должен был называться Московским, но после открытия получил нынешнее название.