Мэрия Кемерова рассказала, почему площадь назвали именно «Московской». Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

Один из жителей Кемерова спросил в Instagram у мэра Ильи Середюка, почему площадь в городе назвали «Московской», а не «Кемеровской». Представители городской администрации пояснили, что активисты Российского движения школьников города выступили с данным предложением. Они уточнили, что название увековечит связь двух городов — Кемерово и Москвы.

Также Московская битва занимает особое место в истории Великой Отечественной войны, в которой сражались кемеровчане, воевавшие в составе 17 сибирских дивизий. Кроме того, в 71 образовательном учреждении Кемерова провели анкетирование среди школьников, в котором участвовали 35 060 респондентов. Большинство проголосовало за «Площадь Московскую». Добавили, что Притомский проспект должен был называться Московским, но после открытия получил нынешнее название.