Жителям Кемерова показали новый бассейн с видом на Томь. Фото: Instagram/ledoviy_dvorec_kuzbass.

Кемеровчанам показали новый бассейн, который построили в Ледовом дворце «Кузбасс». Фотоснимки опубликовали в официальном аккаунте спортивного комплекса в Instagram.

Водная зона в ЛДК представлена большим и малым бассейнами. Основной включает в себя три плавательных дорожки по 25 метров, глубина составляет от 1,55м до 1,8 метра. Малый бассейн длиной в 30,2 метра, глубиной от 0,9 до 1,2 метра с двумя донными гейзерами и водопадом.

Отмечено, что из окон бассейна открывается панорамный вид на Томь. Добавим, что спортивный комплекс для массового посещения будет доступен с первого августа 2021 года.