В Кузбассе двое детей едва не погибли под колесами поезда. Фото: УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу.

В Белове два ребенка в возрасте 9 и 13 лет переходили железнодорожные пути в неустановленном месте. УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу сообщает, для того чтобы предотвратить наезд на детей машинисту пришлось применить экстренное торможение и остановить грузовой состав.

Кроме того, дети находились на территории железнодорожной станции без присмотра взрослых. Родителей привлекли к административной ответственности. В отношении них составили протоколы по части статьи «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».