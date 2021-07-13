В Кузбассе сварщики и слесари отсудили у машиностроительного завода почти 700 тысяч рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе 15 сотрудников машиностроительного завода через суд добились выплаты заработной платы. УФССП России по Кемеровской области сообщает, что основном сварщики и слесари вовремя не получали зарплату. Предприятие, которое специализируется на изготовлении запчастей для сельскохозяйственной техники и горного - шахтного оборудования накопило долг около 700 тысяч рублей.

За взысканием средств работники обратились в суд, их требования удовлетворили. Судебные приставы вынесли руководству предприятия постановление об обращении взыскания денежных средств с банковских счетов, а также постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств. В результате задолженность перед сотрудниками взыскали в полном объеме.