В Кузбассе из-за теплой погоды активизировались ядовитые змеи. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Кузбассе в этом году из-за теплой погоды на месяц раньше активизировались змеи. Преобладают в регионе гадюки и щитомордники, их яд вызывает нарушение свертываемости крови, что приводит к тромбозу и другим серьезным осложнениям. Об этом сообщил Минздрав Кузбасса.

Главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов отметил, оказание помощи пациентам с укусами змей является экстренным случаем и оказывается без ограничений, несмотря на то, что режим работы многих медучреждений изменен из-за распространения коронавируса.

При укусе необходимо вызвать скорую помощь или самостоятельно добраться в ближайшую больницу. Под наблюдением специалистов и с учетом показателей свертываемости крови пострадавшему осуществят нужное лечение.

Отправляясь на отдых, соблюдайте простые советы: если подходите к месту, заросшему травой, потопайте ногами - змея уползет. Своевременно выкашивайте траву на даче. В лес отправляйтесь в сапогах и плотных брюках. Берите собой палку, прощупывайте траву и кусты.

За сезон в Кузбассе случается не более 50 укусов ядовитых змей, но каждый из них может быть смертельным, если вовремя не обратиться за помощью к медработникам.

Напомним, что ранее житель Новокузнецка заметил крупную змею, которая проползла по улицам города.