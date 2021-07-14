Названы территории Кузбасса, где выявили 196 новых случаев коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 14 июля. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 196 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Кемерове - 39 зараженных. В Новокузнецке - 35 заболевших. В Междуреченске - 18. В Прокопьевске - 16. В Мысках - 13 человек. В Осинниках - 12. В Юрге - 12. В Березовском - 11. По семь - в Ленинске-Кузнецком и Промышленновском МО. По четыре - в Анжеро-Судженске и Топкинском МО. По три - в Белове, Калтане, Киселевске и Гурьевском МО. По два - в Тайге, Кемеровском и Яйском МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 42 647 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 39 940 выздоровели, 887 скончались, 10 793 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.