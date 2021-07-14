В Кузбассе утонула 15-летняя девочка во время ходьбы вдоль берега

В Кузбассе утонула 15-летняя девочка. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В поселке Красногорский утром 13 июля в водоеме утонула 15-летняя девочка. Следком Кузбасса сообщает, что проводят доследственную проверку.

По предварительным данным, на берегу водоема утонувшая отдыхала с подругой. Девочки захотели искупаться, перед тем, как идти домой. Обе не умели плавать, ходили вдоль берега, но дно водоема оказалось неровным, и подруги стали тонуть. Одной из них удалось встать на дно на носочки, вторая утонула.

Свидетелями стали рыбаки, они пытались вытащить девочку, но не нашли ее. Тело с 3-метровой глубины вытащили спасатели. Кроме того, на месте где девочки купались, запрещающих табличек не было. Родители отметили, что отпустили детей отдохнуть на берегу, но просили не заходить в воду.

Следователи устанавливают обстоятельства случившегося, причину смерти. По результатам примут процессуальное решение.